На визволення окупованої території України знадобиться менше доби — Наєв

На визволення окупованої Росією частини території України військовослужбовцям ЗСУ знадобиться менше доби

Про це сказав колишній командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю ТСН.

Відповідаючи на запитання, скільки часу займе визволення окупованих територій, він зазначив: «Безпосередньо на військову дію піде дуже мало часу — менше доби. Головне в такому випадку — дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись».

Водночас, на запитання, чи не готуються з боку окупантів рішучі наступальні дії, Наєв відповів: «Безпосередні плани такі у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь — на цих напрямках всі засоби постійно готові реагувати».

За його словами, українські військові також відстежують загрозливі ділянки кордону з Росією у Луганській області, Азовського моря в межах ООС. «В усіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога», — підкреслив колишній командувач ОС.