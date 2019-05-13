Смертельне ДТП в Китаї: загинули 12 людей

В результаті ДТП загинули 12 людей, ще 11 отримали поранення



Повідомляється, що близько 14:00 за місцевим часом під час руху на бік перекинувся автомобіль, що призвело до жертв. В результаті пригоди 8 осіб загинули на місці, 4 померли в лікарні, 11 отримали поранення. Всі постраждалі були доставлені в міську лікарню, де їм надається медична допомога.

Правоохоронці займаються розслідуванням причин інциденту, а також ліквідацією наслідків ДТП. Також для допомоги постраждалим були відправлені медичні працівники з інших лікарень провінції.