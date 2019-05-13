Volkswagen спільно з китайцями обіцяє випустити електросамокат

Volkswagen спільно з китайським виробником самокатів NIU збирається вивести на ринок електричний самокат під брендом VW.

Його концепт вже показувався на Женевському автосалоні 2018 року, він носив назву Streetmate, передає німецьке видання Die Welt.

Повідомляється, що електросамокат зможе розганятися до 45 км/год і проїжджати до 60 км на одному заряді. А у разі розрядки його можна буде використовувати як традиційний самокат. Ймовірно, на такому транспортному засобі можна буде їздити як стоячи, так і сидячи.

Джерело Технот