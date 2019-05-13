Українські траси тепер самі контролюватимуть вантажівки

Датчики, які контролюють вагу вантажівок, в майбутньому вмонтують в українські траси.

Про це заявив керівник держпідприємства «Укрдорінвест» Олена Криворучко.

За її словами, для ефективного контролю ваги фур необхідно позбутися від людського фактора. І для цього необхідно вимірювати вагу вантажівок під час руху без будь-якої участі людей в цьому.

У даний момент в Україні за сприяння міжнародних організацій почалася пілотна програма, що включає в себе установку на автодорогах автоматичної SMART-системи, що вимірює вагу безпосередньо в русі.

В асфальт при цьому монтують вагові датчики і камери, здатні фіксувати вагу і номера автомобіля. При цьому камера здатна розпізнати обличчя водія за кермом. Всі ці дані автоматично передаються в спецофіс. При цьому водієві фури з перевантаженням потрібно буде розвантажитися і він отримає штраф. Якщо водій відмовиться підкорятися – за нього візьметься поліція.

Однак на даний момент такі вагові системи поза законом, так як поки ще не прийнятий законопроект, який регулює всі аспекти діяльності таких систем. Це означає, що штраф за таке порушення, отриманий на основі даних системи зважування в русі – незаконний.

Олена Криворучко стверджує, що після прийняття даного законопроекту депутатами, такі системи будуть діяти і фури з перевантаженням почнуть за це штрафувати. Крім того, тепер за зайву вагу штраф отримає не тільки водій, але і відправник, перевізник і одержувач вантажу.

Джерело MMR