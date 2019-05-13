Майк Помпео скасував свій візит до Москви

Помпео не приїде в Москву в рамках поїздки в Росію. Візит в російську столицю глава Держдепу скасував, однак має намір зустрітися з президентом РФ і міністром закордонних справ в Сочі.

Держсекретар США Майк Помпео вирішив відвідати Брюссель, де обговорить «нагальні питання», уточнило агентство France-Presse. З європейськими лідерами він буде говорити зокрема про Ірані. Змінилися плани позначилися на московському етапі поїздки в РФ.

Незважаючи на це, Помпео все ж проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вона відбудеться в Сочі, куди держсекретар США вирушить у вівторок, 14 травня. Метою стане обговорення «повного спектру двосторонніх і багатосторонніх проблем».

Перед своїм візитом Майк Помпео знову згадав про порушення, які Москва допустила щодо Договору про ракети середньої і меншої дальності. За його словами, Вашингтон неухильно слід ДРСМД.