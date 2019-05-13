Росіяни зізналися в небажанні працювати заради грошей

Більшості росіян подобається їхня робота, і вони продовжили б працювати на колишньому місці навіть без фінансової необхідності. Про це свідчать дані ВЦВГД, повідомляє належить Григорію Березкін РБК.

Найбільший відсоток задоволеності роботою помітний в містах-мільйонниках, де 93 відсотки опитаних виявилися задоволені своєю працею. У Москві і Санкт-Петербурзі цей показник становить 86 відсотків, а в населених пунктах з населенням менше 100 тисяч чоловік — 80 відсотків.

78 відсотків респондентів заявили, що продовжили б працювати при відсутності фінансової необхідності, з них близько третини змінили б сферу діяльності. Про бажання звільнитися розповіли понад 20 відсотків опитаних, причому майже половина таких відповідей припадає на громадян старше 60 років.

Більшість росіян назвали причиною вибору професії обставини (34 відсотки), власні інтереси (30 відсотків) та оплату праці в обраній сфері (17 відсотків). Майже дві третини опитаних переконані, що швидкість і якість роботи не вплинуть на рівень їх заробітної плати.

У квітні 2018-го повідомлялося, що 80 відсотків росіян задоволені своєю роботою. «Чим складніше ситуація в економіці, тим рідше виникають думки про зміну роботи, знижується рівень домагань, насамперед у частині зарплати, підвищується загальна лояльність до своєї організації», — зазначав керівник практики політичного аналізу і консультування центру Михайло Мамонов.