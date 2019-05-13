Сім районів Києва залишаться без гарячої води: адреси і терміни

Сьогодні, 13 травня, в Києві триватимуть масштабні відключення гарячої води строком на два тижні.

«В Київ р. тривають планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період», — йдеться в повідомленні.

Крім того у прес-службі зазначили, що сьогодні і завтра,13-14 травня, «Київтеплоенерго» буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоисточниках.

Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів, тобто два тижні.

Також у прес-службі «Київводоканалу» назвали дати, коли буде відключена гаряча вода на певному районне.

Оболонський район (з 13 по 27 травня)

Подільський район (з 13 по 27 травня)

Шевченківський район (з 14 по 27 травня)

Голосіївський район (з 14 по 28 травня)

Дарницький район (з 14 по 28 травня)