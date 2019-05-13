В Україні ввели новий пенсійний вік: стало відомо, хто не отримає виплати у 60 років

В Україні в 2019-му на пенсію не зможуть вийти 60-річні, у яких менше 26 років стажу. Щорічно вимога до стажу підвищується на один рік.

Крім того, все ще триває поступове підвищення пенсійного віку для жінок. У цьому році він становить 59 років.

Для жінок. З 2011 року в Україні поступово підвищується пенсійний вік для жінок. Щорічно збільшують його на 6 місяців, в результаті до 2021-го він становитиме 60 років. Час старту «заслуженого відпочинку» залежить від дати народження. В цьому році до 59 років вийдуть ті, хто народився не пізніше 30 вересня 1960-го.

Для чоловіків. Ті, хто не зміг накопичити необхідний стаж, зможуть вийти на пенсію в 63 або навіть 65 років. Поетапне підвищення пенсійного віку передбачено до 2028 року. Важливо при цьому відзначити, що весь цей час частина українців, як і раніше, зможе отримати пенсійне посвідчення до 60 років. Різниця тільки в тому, що в 2019-му таких — абсолютна більшість, а в 2028-му буде всього 55%.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2019-му — від 26 років стажу;

у 2020-му — від 27 років стажу;

в 2021-му — від 28 років стажу;

у 2022-му — від 29 років стажу;

2023-го — від 30 років стажу;

в 2024-му — від 31 року стажу;

у 2025-му — від 32 років стажу;

у 2026-м — від 33 років стажу;

2027-м — від 34 років стажу;

в 2028-му — від 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2019-му — від 16 до 26 років стажу;

у 2020-му — від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му — від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му — від 19 до 29 років стажу;

2023-го — від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му — від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му — від 22 до 32 років стажу;

у 2026-м — від 23 до 33 років стажу;

2027-м — від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му — від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2019-му — до 16 стажу;

у 2020-му — до 17 років стажу;

в 2021-му — до 18 років стажу;

у 2022-му — до 19 років стажу;

2023-му — до 20 років стажу;

в 2024-му — до 21 року стажу;

у 2025-му — до 22 років стажу;

у 2026 році-до 23 років стажу;

2027-м — до 24 років стажу;

в 2028-му — до 25 років стажу.

Позитивний вплив від такого «коридору» — з часом українці зрозуміють, що без офіційного працевлаштування їм доведеться працювати довше. І це повинно стимулювати оформляти трудові відносини і платити внески до Пенсійного фонду.

Таким чином, Кабінет міністрів прив’язав пенсійний вік до стажу, залишивши загальний показник виходу на заслужений відпочинок у 60 років. Україна залишається однією з кількох країн Європи, де вийти на пенсію можна в 60. В Росії, Білорусі та практично в усіх країнах ЄС раніше 63-65 років пенсію не виплачують.