Апаршин відповів, що порадить Зеленському зробити з Полторак

Радник новообраного президента України Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин розповів журналістам, що хоче запропонувати новому українському правителю робити з главою Міністерства оборони Степан Полторак.

За словами Івана Апаршина, можливості української армії, українського оборонно-промислового комплексу з можливостями збройних сил РФ «непорівнянні».

Крім того радник новообраного президента заявив, що коли у Володимира Зеленського будуть питання, що робити зі Степан Полторак, він йому відповість:

«Точно порадить знайти нового кандидата на пост міністра оборони».

Зазначимо, що у відповідь на питання про те, в яких стосунках він знаходиться з нинішнім міністром оборони, він сказав:

«Я спілкуюся з паном Полторак».

Також Іван Апршин висловився щодо Мінського формату. За його словами, зараз це не працює.

«Позиція залишається незмінною, але це позиція президента не Зеленського. Це позиція, яку я в разі необхідності буду йому пропонувати. …. Але сказати сьогодні, що ми від Мінського формату відмовляємося, буде некоректно по відношенню до наших партнерів», — пояснив він свою думку.