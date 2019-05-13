Продукти, які краще не їсти на пустий шлунок

У матеріалі наведені продукти, які можуть завдати шкоди шлунку, якщо їх їсти на натщесерце.

Незважаючи на всю корисність фруктів, експерти не рекомендують вживати їх в їжу натщесерце. Все тому, що цукор, який міститься в фруктах, погано засвоюється організмом. Зате можна доповнити такий сніданок йогуртом або сиром.

Бажано перед вживанням гострих страв захистити свій шлунок за допомогою продуктів – молока або йогурту. Чіпси або печиво складно назвати корисними для організму, а їх вживання на голодний шлунок значно підсилює негативний ефект. Фахівці радять замінити все це на бутерброд з курячою грудкою.

Апельсини, кава, м’ята, кетчуп сприяють значному виділенню шлункової кислоти, а значить не варто вживати натщесерце ці продукти людям, у яких є виразка або гастрит.

Потрібно бути обережним з сушами. Білий рис разом з соєвим соусом викликають почуття спраги, а людям здається, що їх мучить сильний голод. Алкогольні напої також сприяють переїданню, а їх вживання натщесерце загрожує миттєвим сп’янінням.

: nashamama.com

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