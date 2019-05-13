«Капець Росії, причому відразу»: Гордон буквально розтер РФ «в пух і прах»

Навколо майбутнього країни-агресора Російської Федерації, і її диктатора Путіна зараз ходить чимало чуток.

Одні, посилаючись на так звані «пророцтва» Ванги, обіцяють, що Росії, хоч і доведеться покласти чимало жертв, але слава Путіна буде гриміти над нею навіть тоді, коли всі льоди розтануть, а інші пророкують недоімперіі близький кінець. Причому, прогнози останніх виглядають набагато реалістичніше.

Ситуацію з Росією прокоментував також і відомий журналіст Дмитро Гордон. Зокрема, в ефірі радіостанції «Ехо Москви» він буквально розтер Росію в «пух і прах», передрікаючи країни-агресора важкі часи. Журналіст зазначив, що санкції Заходу доб’ють Російську Федерацію.



Також український журналіст зазначив, що він уважно стежив за трагедією з російським літаком SSJ-100, яка сталася в аеропорту Шереметьєво, з-за якої загинула 41 людина. Дмитро Гордон зазначив, що сталася катастрофа свідчить про те, що РФ стрімко перестає бути технологічної країною, і вона не здатна побудувати, довести до ладу навіть літаків для перевезення пасажирів. Кращі фахівці в інженерії просто тікають з Росії на Захід, а сама країна перетворюється в сировинний придаток. Гордон також додав, що якщо в Російській Федерації закінчиться нафта, країні відразу ж буде «капець».