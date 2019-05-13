Латиніна: Кажуть: «Можемо повторити». Хлопці, ви навіть свій Superjet не можете зібрати

Далекі стоянки московського аеропорту Шереметьєво, де сталася авіакатастрофа з Sukhoi Superjet, прозвали кладовищем таких літаків, зазначила російський публіцист Юлія Латиніна.

Російський гасло «можемо повторити» не узгоджується з реальними можливостями РФ. Таку думку 11 травня в ефірі радіостанції «Ехо Москви» висловила російський публіцист Юлія Латиніна.

«Коли мені кажуть: «Можемо повторити», – хлопці, чого ви можете повторити? Правда, ви можете повторити переклад всієї промисловості країни на військові рейки, яка випускає тільки танки? Ні, хлопці, ви не можете. Ви навіть свій [літак Sukhoi] Superjet не можете зібрати. Ви з кожного танка вкраде на віллу в Італії. Вілл в Італії буде багато – танків буде мало», – сказала вона.

За словами публіциста, літаки, подібні згорілого в московському аеропорту Шереметьєво, мають проблеми з двигунами і запчастинами.

«Далекі стоянки Шереметьєво вже з цього приводу прозвали ” кладовищем Superjet. І діє сервісний центр цивільних літаків Сухого» досі не укомплектований запчастинами настільки, щоб можна було в будь-який момент зібрати кілька двигунів», – зазначила Латиніна.

В Росії популярний слоган «Можемо повторити», його, як правило, використовують у День Перемоги, який відзначають 9 травня.