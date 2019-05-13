В Україну знову повертаються дощі: синоптики розповіли про погоду на 13 травня

Україну накриють дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме +19…+24 градусів. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

На сході України пройдуть грозові дощі. Вдень стовпчик термометра покажуть +21…+24 градусів, а вночі +9…+12 градусів.

Жителів центральних регіонів очікують дощі з грозами. Вдень температура буде +20…+23 градусів, вночі +9…+12 градусів.

На півдні країни також пройдуть дощі. Температура повітря вдень +21…+23 градусів, вночі +9…+12 градусів тепла.

На заході України очікуються грози. Вдень від +19 до +23 градусів, а вночі від +8 до +11 градусів тепла.

У північному регіоні також пройдуть дощі і грози. Вдень стовпчик термометра покажуть +21…+23 градусів тепла, а вночі +9…+12 градусів.

У Києві пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень скласти +21…+23 градусів тепла, а вночі +10…+12 градусів.