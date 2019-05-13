Ворог за добу 16 раз обстріляв позиції ВСУ, поранені двоє українських вояків, ще один отримав травми внаслідок вибуху міни, — штаб

12 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз — із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, за даними штабу, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник 13 раз обстріляв позиції Об’єднаних сил:

— чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу Авдіївки;

— з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутово;

— двічі з автоматичних гранатометів станкових — поблизу населених пунктів Кам’янка і Новотроїцьке;

— з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї — в районі населеного пункту Талаківка;

— тричі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — близько населених пунктів Богданівка, Старогнатовка і Гранітне;

— двічі з великокаліберних кулеметів — поблизу села Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні три рази:

— з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Кримське;

— з гранатометів різних систем і стрілецької зброї — біля населеного пункту Новотошковское;

— з станкових протитанкових гранатометів — поблизу населеного пункту Зайцево.

«Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення, один воїн був травмований внаслідок вибуху ворожої мінометної міни. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь», — сказано в повідомленні.

За даними розвідки збройних сил, 12 травня двоє окупантів були поранені.

Також повідомляється, що з початку поточної доби ворог з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів один раз обстріляв позиції українських сил поблизу населеного пункту Богданівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

«Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню», — додали в прес-центрі ОС.