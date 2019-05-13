Близько 75 тисяч російських військових знаходяться в окупованих Криму та частини Донбасу, — Наївши

В окупованому Криму знаходяться 40 тисяч російських військових, на підконтрольних територіях Донбасу — ще 35 тисяч.

«У Криму 40 тысячвоенных, в ОРДЛО — 35 тисяч. У ОРДЛО росіяни займають всі керівні військові посади і входять до складу підрозділів так званого точкового дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там взагалі від 2100 до 2300 осіб. А в «рядах армій» перебувають близько 11 тисяч російських громадян (це ще до видачі паспортів), а інший особовий склад — місцеві жителі», — підкреслив Наївши.

Крім того, за його словами, те, що командирів так званих 1-го армійського корпусу (Донецьк. — Ред.) або 2-го армійського корпусу (Луганськ. — Ред.) ЗС РФ не афішують, є частковим підтвердженням того, що на цих посадах — кадрові російські генерали.

При цьому Наївши зазначив, що кадрові офіцери РФ по-різному сприймають своє призначення в ОРДЛО.

«Вищий керівний склад, генерали, розуміють, що руху фронту не буде, тому вони спокійно сидять на своїх посадах. А серед молодшого офіцерського складу не дуже гарні настрої», — зазначив він.