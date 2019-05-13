На вулиці Сирецкой в ​​Киеві відбулася масштабна пожежа в приватному домі (фото, відео)

У ніч на понеділок, 13 травня, близько 3:30 в Києві за адресою вулиця Сирецька, 96 почалася пожежа. Полум’я охопило дах двоповерхового приватного будинку. У момент загоряння в приміщенні перебували чоловік і жінка з дітьми.

Об этом КВ стало відомо з повідомлень видання “Информатор”.

В Киеве на Сырецкой загорелся частный дом: хозяева слышали взрыв

По словам хозяина дома, він з супругою проснувся від звуку, похожего на взрив. Резкий хлопок прозвучає з соседнего жилого будинку. После цього помещения заволокло димом. К счастью, супруги і їх дети успішно вовремя покинуть будівлю, тому нікто не пострадал.

Пламя охватило крышу дома. Щоб ликвидировать пожар, спасателям пришлось ломати черепицу. Густой дим заволок все в околиці. По состоянию на 4:00 пожар ликвидировали.

На місці відбувалася робота над патрульною поліцією, двома нарядами пожежно-спасательных служб, а також дежурили карета скорой допомоги. Точные причини возгорания устанавливаются.