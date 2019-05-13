Потихеньку повертаються: в Україну прилетів партнер Коломойського

В Україну з Ізраїлю прилетів Геннадій Боголюбов – партнер Ігоря Коломойського.

“Сьогодні о 18.00 чартерним рейсом Тель-Авів – Дніпро в Україну прибув Геннадій Боголюбов – партнер Ігоря Коломойського”, – написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

Ніяких претензій у правоохоронців до Боголюбова немає, тож той оформився без проблем, зазначив він.

“Коломойський, мабуть, збирається повертатися після інавгурації президента”, – припустив Бутусов.

Нагадуємо, раніше Коломойський заявляв, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.

Згодом Коломойський повідомив, що планує повернутись в Україну після інавгурації Зеленського.

Фото: epravda.com.ua