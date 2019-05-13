Червона доріжка Євробачення 2019: кращі образи. Фото та відео

О 19.00 за київським часом церемонія відкриття Євробачення 2019 почалася з червоної доріжки.

Першими на відкриття Євробачення прибули представники від Білорусі, Угорщини, Бельгії, Грузії, Австралії, Естонії, Португалії.

еремонія проходить на площі Хабіма. Після цього всіх чекає вечірка в залі Чарльза Бронфмана.

В цьому році доріжка на Євробаченні знову змінила колір на оранжевий. У минулому році в Лісабоні вона була блакитною.

Червона доріжка транслюється в прямому ефірі ізраїльської громадської мовної корпорації Host Broadcaster KAN.