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Червона доріжка Євробачення 2019: кращі образи. Фото та відео

13.05.2019

О 19.00 за київським часом церемонія відкриття Євробачення 2019 почалася з червоної доріжки.
Першими на відкриття Євробачення прибули представники від Білорусі, Угорщини, Бельгії, Грузії, Австралії, Естонії, Португалії.
еремонія проходить на площі Хабіма. Після цього всіх чекає вечірка в залі Чарльза Бронфмана.
В цьому році доріжка на Євробаченні знову змінила колір на оранжевий. У минулому році в Лісабоні вона була блакитною.

Червона доріжка транслюється в прямому ефірі ізраїльської громадської мовної корпорації Host Broadcaster KAN.

 

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