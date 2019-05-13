Скандальний СБУшник таємно отримав звання від Порошенка

Павло Демчина

Скандально відомому першого заступника голови СБУ Павлу Демчине присвоєно звання генрал-полковника. Дану інформацію повідомив на своїй сторінці в Facebook голова ГО «ЦПК» Віталій Шабунін:

«Таємним указом Порошенко присвоїв генерал-полковника Павла Демчине – головному СБУшному «борцю з корупцією. Точно на парламентських виборах переможе».

Раніше стало відомо, що Порошенко прилаштував на роботу дружину скандального СБУшника Демчины. Також SKELET-info повідомляли про те, що НАБУ підозрює скандального СБУшника Демчину у незаконному збагаченні.