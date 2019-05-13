В Україні почалася активна фаза спецоперації «Кордон-2019»

В Україні стартувала активна фаза проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2019», повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як розповіли у відомстві, операція проводиться щорічно для ефективного запобігання правопорушень на кордоні. Відзначається, що такі заходи дають значне зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні та допомагають виявляти правопорушників на підступах до неї.

З 23 квітня тривав підготовчий етап проведення операції, під час якого уточнено взаємодію між усіма правоохоронними, взаємодіючими органами та прикордонними службами суміжних країн. З 10 травня почалася активна фаза її проведення, яка буде проходити до 30 листопада 2019 року.

«В рамках операції будуть проводитися заходи з протидії загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів, зброї і т.д.», – розповіли у відомстві.

Як зазначається, захід Держприкордонслужба проводитиме у взаємодії з НПУ, ВМС, НГУ, СБУ, ПС ЗСУ, ГФС, Державіаслужбою, міністерством освіти і науки України, Украерорухом та АТ «Укрзалізниця».

Проведення заплановано в 15-ти прикордонних областях (крім району проведення операції Об’єднаних сил) і Києва. Залучатимуться як сили і засоби всіх регіональних управлінь (крім Донецько-Луганського РУ), ОКПП «Київ», резерви голови Державної прикордонної служби України, правоохоронних і взаємодіючих органів України, так і прикордонних відомств суміжних держав (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Республіки Молдова, міжнародних організацій (Європейське агентство «FRONTEX» (з питань управління оперативної співпрацею на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу), Місія Європейського Союзу «EUBAM »(Щодо надання прикордонної допомоги Україні та Молдові).