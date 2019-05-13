В Джорджии запретили аборты после шестой недели беременности. Призывают к сексуальной забастовке

Губернатор штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп 7 мая подписал закон, запрещающий проводить аборты после того, как можно отчетливо услышать сердцебиение плода — то есть при сроках беременности позднее шести недель. Исключения сделаны для женщин, подвергшихся насилию, и только если пострадавшая обратилась в полицию. Из-под действия закона также выведены случаи, когда существует угроза жизни матери.

За проведение незаконных абортов закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Будет ли грозить наказание женщинам, которые самостоятельно прерывают беременность, например делают медикаментозный аборт, пока непонятно. Как пишетVox, некоторые правозащитники, опасаются даже, что новый закон позволит трактовать аборт на сроках свыше шести недель как убийство и привлекать к соответствующей ответственности.

Закон, который должен вступить в силу в 2020 году, вызвал резкую критику. Джорджия стала уже четвертым за нынешний год штатом, который одобрил ужесточение правил абортов.

«Мужчины, которые пишут такие законы, ничего не знают об устройстве женского тела»

Член Палаты представителей США от демократов Александрия Окасио-Кортес — одна из самых популярных молодых американских политиков — указала, что при шестинедельном сроке беременности задержка может составлять около двух недель.

6 недель беременности = две недели задержки. Мужчины, которые пишут такие законы, ничего не знают об устройстве женского тела, кроме того, что им от него нужно. Не так уж редко, что у женщины задержка, но она не беременна.

Смещение начала менструации на такой срок — не такое уж редкое явление, указала Окасио-Кортес, и многие женщины могут не подозревать, что они беременны. «Мужчины, которые пишут такие законы, ничего не знают об устройстве женского тела, кроме того, что им от него нужно», — написала Окасио-Кортес в твиттере.

«Не можем просить кого-либо из женщин-коллег работать в такой юрисдикции»

Против ужесточения правил проведения абортов в Джорджии также выступили и многие представители Голливуда — этот штат часто выбирают в качестве места съемок телесериалов и кинофильмов.

В частности, об отказе от съемок в Джорджии объявила Кристин Вачон — глава продюсерской компании Killer Films, работавшей над «Вокс люкс» и «Дневником пастыря». Режиссер Марк Дюпласс, работающий с Netflix и HBO, призвал свернуть проекты в Джорджии до отмены закона об абортах, а создатель знаменитого сериала «Прослушка» Дэвид Саймон заявил, что «не может просить кого-либо из коллег женского пола работать в юрисдикции, где их доступ к здравоохранению ограничен, а гражданские свободы ущемлены».

С заявлением по поводу нового закона об абортах в Джорджии выступили Джей Джей Абрамс (среди его работ «Остаться в живых» и «Мир Дикого запада») и Джордан Пил (обладатель «Оскар» за сценарий к «Прочь»). Они снимают в Джорджии сериал «Страна Лавкрафта». Абрамс и Пил назвали закон «драконовским», но отказываться от съемок на территории штата не стали. Вместо этого они пообещали, что пожертвуют свои продюсерские гонорары организациям, которые борются за отмену закона.

«Я призываю к секс-забастовке»

Не осталась в стороне и актриса Алисса Милано, которая в октябре 2017 года запустила в твиттере флэшмоб #MeToo. В марте Милано вместе с другими актерами подписывала открытое письмо к властям Джорджии с просьбой не принимать новый закон об абортах. После того, как закон все же был принят, Милано призвала женщин на время отказаться от секса.

Наши репродуктивные права попраны. До тех пор, пока женщины не получат контроль над своими собственными телами, мы не просто не можем рисковать забеременеть. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ КО МНЕ и не занимайтесь сексом, пока мы не вернем нашу телесную автономию. Призываю к #Сексуальнойзабастовке. Распространяйте это сообщение.

«Пока женщины не получат юридический контроль над собственным телом, мы не можем рисковать беременностью», — написала Милано в твиттере и объявила о запуске нового флешмоба #SexStrike. У сообщения более 38 тысяч лайков, его ретвитнули 13 тысяч раз, а #SexStrike, пишет ABC News, в 11 мая вошла топ-10 самых популярных в американском твиттере тем.

Милано играет в сериале «Ненасытная», который снимают в Джорджии. По условиям контракта, сообщила актриса BuzzFeed News, она не может прервать съемки, но сделает все возможное, чтобы работу над сериалом перевели из штата.

Почему Голливуд важен для Джорджии

На территории Джорджии в прошлом финансовом году, пишет CBC, снимались 455 фильмов и сериалов. По данным FilmLA, этот штат был местом съемок 15 фильмов, вошедших в число самых кассовых в 2017 году. По этому показателю Джорджия опережает Калифорнию и отстает только от Канады, которую иногда называют «Северным Голливудом».

В Джорджии, в частности, снимали фильмы по вселенной Marvel: вторых «Стражей Галактики», «Человека-паука: Возвращение домой», «Черную пантеру» и «Мстителей: Войну бесконечности». На территории штата также снимают такие сериалы, как «Атланта», «Озарк», «Ходячие мертвецы» и «Очень странные дела». Кино- и телепроекты обеспечивают Джорджии не менее 92 тысяч рабочих мест, сообщили Variety в Американской ассоциации кинокомпаний, добавив, что следят за развитием ситуации.

В 2016 году Джорджия попыталась принять закон, который мог быть расценен как ущемляющий права ЛГБТ. Тогда крупнейшие кинокомпании, включая The Walt Disney Co. и Marvel, пригрозили свернуть работу на территории штата. Натан Дил, занимавший в тот момент пост губернатора Джорджии, наложил на закон вето.

По поводу закона, ужесточающего проведение абортов, крупнейшие голливудские кинокомпании никаких заявлений не сделали.

Источник: Медуза