Нетаниягу определил где на Голанских высотах будет поселение в честь Трампа

Правительство Израиля определило место на Голанских высотах, где будет построено поселение в честь Дональда Трампа. Об этом на заседании правительства в воскресенье заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу.

Таким образом власти страны хотят отблагодарить президента США за то, что он признал Голаны законной территорией Израиля.

Как пишет The Jerusalem Post, поселение будет возведено на севере плато. В 1991 году там уже несколько раз планировали построить поселок, но ни один проект в итоге не был реализован. Первоначально в нем поселятся 120 человек, половину из них должны составить религиозные евреи, другую — светские граждане.

Израиль присоединил Голанские высоты в результате войны с Сирией и другими арабскими государствами в 1967 году. Большинство стран мира считают это незаконной оккупацией.

Дональд Трамп объявил, что признает Голаны частью Израиля в марте 2019 года.

В 2017 году население плато составляло около 50 тысяч человек. Евреев среди них было чуть меньше половины. Там расположено 33 израильских города и поселения.