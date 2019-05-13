Моз назвало офіційну кількість ВІЛ-інфікованих росіян

Моз РФ з посиланням на дані державної статистики за минулий рік назвав кількість росіян з ВІЛ-інфекцією — 896 тис. 75 осіб.

У повідомленні міністерства сказано, що обстеження на ВІЛ в 2018 році пройшли 37,9 млн осіб (25,8% населення). При цьому кількість обстежених щороку зростає на 2 млн, а кількість нових випадків ВІЛ, навпаки, знижується, запевнили в Міністерстві.

Керівник Федерального науково-методичного центру по профілактиці і боротьбі зі Снідом Росспоживнагляду Вадим Покровський, в свою чергу, заявив, що, за даними центру за квітень, у РФ налічується понад 1,7 млн людей з ВІЛ. За різними експертними оцінками, додав Покровський в інтерв’ю «Інтерфаксу», від 300 до 500 тис. росіян не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.