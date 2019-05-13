ЗМІ: У Росії можуть виникнути перебої у постачанні молока

Президент Nestle в регіоні Росія-Євразія Марсиаль Роллан направив заступник голови Мінекономрозвитку (МЕР) РФ Саві шипов назвав листа, в якому попередив, що російські виробники молочної продукції не встигнуть вчасно перейти на електронні ветеринарні сертифікати (ЕВС), і це загрожує перебоями в постачаннях молочної продукції.

З 1 липня поточного року ЕВС повинні оформлюватися, зокрема, на сири, масло, сир, а з 1 листопада — на молоко, кисломолочні продукти та морозиво, повідомляє газета «Коммерсант», у розпорядженні якої опинився лист топ-менеджера.

Електронна ветеринарна сертифікація вводиться для відстеження продукції тваринництва від виробництва до продажу, щоб уникнути контрафакту і відходу від податків. Ще в травні Россільгоспнагляд представив дані, згідно з якими виявилися підробками 21,6% молочних продуктів.

Однак самі молочники, активно защищавшиеся від нових вимог ще в 2018 році, стверджують, що і сьогодні до них не готові. При цьому в консультативній раді з питань іноземних інвестицій (КСІІ) уточнили, що для переходу на електронну систему обліку продукції буде потрібно мінімум рік.

У КСІІ переконані, що Мінсільгосп повинен був провести попередню оцінку готовності учасників молочного ринку до впровадження ЕВС. Однак у міністерстві вважають мінімальними ризики від запровадження нових вимог.

Проте опитані виданням виробники наполягають, що впровадження ЕВС загрожує перебоями з поставками молочної продукції в федеральні мережі і повною зупинкою поставок в окремі магазини. Крім того, можуть постраждати» підприємства громадського харчування і держустанови, включаючи дитсадки та школи.