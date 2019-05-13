Київрада взялася за кинуті на вулицях автомобілі

Депутати з профільної комісії Київради підтримали проект рішення, покликаний вирішити ситуацію з безхазяйними автівками.

– Відповідно до статистичних даних, у нас на вулицях знаходиться більше 600 кинутих авто. Процедура евакуації такого транспорту має радянську основу, норми часів, коли кинутий автомобіль був винятковістю, – про це сказав на комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків ініціатор проекту рішення, депутат Київради Олександр Пабат.

За словами Пабата, проблема безхазяйного транспорту – це не лише порушення благоустрою, а й безпека киян. Яскравий приклад – 14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у покинутому автомобілі у дворі біля житлових будинків. Тоді внаслідок інциденту постраждали чотири дитини.

Наразі КМДА не має повноважень прибирати покинуті чи безхазяйні авто. А Нацполіція, через відсутність матеріально-технічної бази, не здатна вирішити проблему.

– Через це маємо ситуацію, коли одне відомство, що відповідає за порядок та благоустрій, не має повноважень щодо прибирання кинутих авто, друге – має повноваження, але кошти, у разі проходження всіх етапів та проведення аукціону, йдуть на щось інше. Тому ситуація з безхазяйними авто сьогодні не може бути вирішена без запровадження чіткого, впорядковуючого алгоритму, – наголошує Олександр Пабат.

Потрібно наділити повноваженнями КМДА. Пропонується, аби КМДА протягом трьох місяців з моменту прийняття такого рішення розробила та затвердила порядок переміщення, тимчасового зберігання і передачі безхазяйних транспортних засобів відповідним підрозділам Національної поліції України.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

: vechirniy.kyiv.ua

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