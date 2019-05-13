Оливкова олія корисно впливає на печінку

Науковці вивчали корисні властивості оливкової олії і відкрили його дивовижну здатність захищати печінку від гербіцидів.

Відомо, що оливкова олія має широкий спектр корисних властивостей.

Дослідники провели експеримент за участю тварин. Гризунів розділили на 7 груп: кожна з категорій отримувала з їжею шкідливі компоненти і лише одній групі було дозволено вживати оливкову олію.

У останньої групи були найменші пошкодження внутрішніх органів, пов’язані з вживанням шкідливої їжі.

Вчені вважають, що оливкову олію необхідно включати в щоденний раціон для профілактики хвороб Альцгеймера і Паркінсона, ожиріння, депресії, для поліпшення стану печінки і нирок.

: nashamama.com

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