Тіна Кароль оголила тіло і душу перед камерою

Популярна українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі Instagram новими фотографіями і подробицями творчого життя. Також в мережі є кілька фан-сторінок артистки, на яких частенько з’являються її фото. Цього разу співачка показала кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі.

На фотографії, яка з’явилася в записі зірки, вона позує в незвичному образі. Для фотосесії Тіна Кароль навіть оголила деякі частини тіла, але при цьому залишила місце для фантазій. На ній відверте атласне боді ніжно-блакитного кольору зі стразами, що оголює стрункі ніжки і зону декольте, а також підкреслює пишний бюст. На плечах артистки бежеве картате пальто. Її волосся розпущене в красивій укладці, а на обличчі природний макіяж. Тіна не дивиться в камеру, вона злегка нахилила голову і дивиться кудись вгору.

Артистка не підписала свою фотографію, залишила лише кілька іменних хэштегов і зазначила сторінку фотографа. Шанувальники не залишилися байдужі і засипають компліментами нову фотографію Тіни Кароль, а також її спокусливий, чуттєвий образ. Фанати просто-таки в захваті від фотографій співачки та її чуттєвості та ніжності, без натяку на вульгарність.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 11 Май 2019 в 10:09 PDT

“Яка ж красива”, “Дуже гарно”, “Богиня”, “Ви прекрасні!”, “Зачарувала своєю красою”, “Яка ж ти красуня, коли почнеш знову відповідати на коментарі?”, “Сама ніжність”, “Неймовірна”, “Нереальна краса”, “Яка краса”, “У твоїх очах відбивається цілий всесвіт”, “Я закохуюсь в тебе знову і знову”, “Нереальна красуня, вбила на повал”, “Ноги богині”, “Фото просто супер”, “Красуня, як завжди!”, – пишуть в коментарях до фото.

: znaj.ua

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