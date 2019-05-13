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У Парижі перед Ейфелевою вежею вилили сотні літрів крові»

13.05.2019

В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»Тварини знаходяться під загрозою зникнення.

У центрі Парижа екологічні активісти розлили 300 літрів бутафорської крові, щоб привернути увагу уряду до загрози збереження біорізноманіття.

Рідина червоного кольору виплеснули навпроти Ейфелевої вежі.

“Демонстранти під час акції вилили бутафорську кров на сходах Трокадеро, туристичної пам’ятки Парижа, щоб звернути увагу на прискорення темпів втрати біорізноманіття на Землі”, – повідомляє видання.

Крім каністр з “кров’ю” активісти принесли з собою плакати з написом: “Зупиніть шосте масове вимирання”.

Зазначимо: причиною протестів стало те, що в останній доповіді Організація Об’єднаних Націй попередила, що мільйон з приблизно восьми мільйонів видів живих організмів на Землі перебуває під загрозою зникнення.

В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»
В Париже перед Эйфелевой башней вылили сотни литров «крови»

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