Дружина Притули показала ідеальну фігуру у купальнику (фото)

Прихильники дружини шоумена Сергія Притули оцінили форми його неперевершеної Катерини, зроблені на відпочинку. Відпочивати подружжя поїхало разом.

Другий дружиною Сергія Притули стала Катерина Сопельник – дівчина, родом з Донецька. Після весілля закоханих, в мережі почали активно обговорювати батька-депутата Катерини та її чоловіка старшої сестри, який перебував у партії “регіоналів”.

Втім, пара вже кілька років щаслива разом, вони виховують дочку, а від попереднього шлюбу у Сергія залишився син, з яким шоумен підтримує теплі стосунки.

А на початку цього року, Катерина опублікувала у своєму Facebook фото, на яких дівчина зображена в купальнику. Передплатники відзначили, що 34-річна Катерина, нещодавно стала мамою, виглядає просто чудово.

За словами Притули, навіть в пологовому будинку їй доводилося відповідати на електронні листи і повідомлення в месенджерах.

“Коли в колективі дізнавалися, що я пишу з пологового будинку, говорили: “Катя, ну ти що, божевільна?” А мені так було навіть простіше. Можна було на щось відволікатися”, – говорить вона.

При цьому молода мама підкреслює, що ні грама не шкодує, що працювала до останнього дня вагітності.

: u-news.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.