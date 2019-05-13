У столиці судитимуть чоловіка, який зарізав киянина через ревнощі

Зловмисник під час бійки наніс два удари ножем у груди опонента, від яких останній помер на місці. Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом направили до суду.

Подія трапилася у травні минулого року. До чергової частини Деснянського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням, що на вулиці Оноре де Бальзака лежить мертвий чоловік. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Дмитро Федорченко, під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що підозрюваний разом із цивільною дружиною знаходився у закладі, коли до жінки підійшов невідомий і почав залицятися до неї. Через ревнощі між двома чоловіками виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. У результаті 37-річний правопорушник дістав розкладний ніж та вдарив 31-річного киянина у груди.

«Від отриманих колото-різаних травм потерпілий помер до приїзду карети швидкої допомоги. Зловмисник втік із місця події. Ми неподалік знайшли знаряддя вбивства зі слідами крові. Працівники карного розшуку по камерам відеонагляду встановили особу зловмисника — раніше судимого. Одразу після вчинення злочину фігурант поїхав у місто Миколаїв, де його і затримали правоохоронці»,− додав поліцейський.

Кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, разом із обвинувальним актом направлено до суду для обрання покарання зловмиснику.

Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

: cripo.com.ua

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