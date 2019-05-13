Мочанов про медалі і звання: Порошенко розраховується зі своїми людьми за рахунок держави

Багато людей, які отримали в останні дні нагороди від Порошенка, могли б від них відмовитися.

Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новини України – From-UA повідомив український блогер і волонтер Олексій Мочанов.

Коментуючи інформацію про те, що чинний президент України Петро Порошенко присудив державні нагороди ряду чиновників, діячів духовенства, мистецтва, освіти і бізнесу, наш співрозмовник зазначає наступне: «Дивлячись на те, що зараз відбувається, мені здається, світ на нас дивиться з тугою і роздратуванням. То ми бачимо якісь малозрозумілі 273 нагородження, то спікери на каналі ЗІК у Наташі Влащенко говорять про те, що треба ліквідувати Міністерство культури за непотрібністю, і при цьому вони, напевно, не знають, що буквально за 3 години до цього Порошенко нагородив Нищука… Одні люди звинувачують людини в кришуванні бурштина, і тут же він «спливає» в списку нагороджених у Петра Олексійовича…».

«Мені здається, Україні потрібен закон, в рамках якого, якщо мова йде про другому турі виборів, який потрапив чинний президент, частину повноважень з нього повинна бути знята. Особливо в частині присудження нагород, підвищення пенсій чи зарплат. Йдучи, сказати, що я, мовляв, підвищив зарплати в армії до тисячі доларів, а ти як хочеш, так і справляйся на моєму місці, це, звичайно, не зовсім гарна історія», — додає Мочанов.

На думку експерта, багато людей, які отримали нагороди в ці дні, могли б від них відмовитися.

«Генерал Грицак і Петро Порошенко настільки давно знайомі, що Валерій Сергійович цілком міг відмовити Петра Олексійовича від цього руху 9 травня, за 2 тижні до закінчення повноважень. Адже якщо Грицак заслужив це все, то явно не за ситуацію з Бабченко або з ким-то, а за свою роботу в АТО в 2014-2015 році. Так чому ж тоді не нагородили?.. Зараз це все виглядає так, що Петро Олексійович замість того, щоб дістати з кишені гроші і роздати людям в подяку за те, що вони були вірнопідданими, розраховується з ними медалями і званнями за держрахунок. І виглядає це негарно», — зазначає співрозмовник видання.

«Порошенко, звичайно, залишається в політиці і сподівається захиститися якимось статусом від пропонованих йому претензій і звинувачень, які 100% будуть формуватися його політичними опонентами. Але, чесно кажучи, для мене принизливо сумно дивитися на цю прес-конференцію за парканом Білого дому, на взятому з собою з літака столику, де стояли мікрофони наших каналів і жодного серйозного зарубіжного каналу. Коли він поспілкувався з Трампом 3 хвилини 27 секунд, поплескав себе по ногах, і потім це все видали за прес-конференцію в Білому домі», — додає Олексій Мочанов.