Без бізнес-партнерів: Кравчук дав Зеленському три важливих ради

Перший президент України Леонід Кравчук дав поради переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському, зокрема, щоб його влада пройшла без кумівства і бізнес-партнерів.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, перше – це повна зміна влади після вступу на посаду президента.

«Влада повинна змінитися вся, незалежно від того, погана вона чи хороша. Приходить новий президент і формує нову владу. Не може бути такого, що прийшов один президент, а всі, хто були, – залишилися», – сказав Кравчук.

По-друге, зазначив екс-президент, Зеленському ні в якому разі не можна швидко приймати кадрові рішення, а тільки після глибокого і всебічного аналізу людини можна призначити на державну посаду. І третє…

«Я б ніколи не допустив і просив би Володимира Олександровича – він сам про це говорив, але я йому ще раз нагадую, – не мати у владі сватів, братів, кумів, бізнес-партнерів. Влада – це відданість народові України», – вважає перший президент.