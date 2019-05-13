Що ще загрожує українській економіці, крім популізму Зеленського та Гройсмана — головне зі звіту JP Morgan

З якими ризиками зіткнеться Україна з президентом Зеленським і чому з’явилася загроза неотримання чергового траншу МВФ.

У розпорядженні видання опинився повний звіт інвестиційного банку JP Morgan про ситуацію в Україні. За версією Forbes, цей інвестбанк входить в трійку найбільших публічних компаній світу — під його управлінням знаходяться активи інвесторів більше ніж на $2,5 трлн.

Ключове питання: хто переможе в протистоянні коміка Зеленського і політика Зеленського.

Зеленський — заручник високих очікувань і своїх популістських обіцянок

Володимиру Зеленському було нелегко перемогти, але починаються ще більш важкі для нього часи, так як доведеться мати справу з економічної та геополітичної реальністю України у спробах виправдати сподівання виборців. «Ці президентські вибори знаменують собою величезний прогрес України на шляху до демократії. Також вперше Зеленський пообіцяв бути президентом на один термін, — йдеться у звіті. — Однак українці швидше голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, системи і нинішньої еліти, сподіваючись на зміни. Адже у Зеленського була відсутня чітка програма і стратегія, він уникав інтерв’ю і прямих дискусій. Хоча коміку Зеленському приписують рішучу підтримку, політик Зеленський буде швидше за все, заручником високих очікувань. Якщо політик Зеленський не зможе показати швидкі й помітні поліпшення рівня життя та боротьбу з корупцією, то його підтримка може зникнути так само швидко, як і з’явилася».

Контекст: що б ви хотіли, щоб наступний президент зробив за перші 100 днів?

1. Зниження тарифів на комунальні послуги — 39,1%

2. Подати законопроекти про зняття імунітету для президента, депутатів, суддів — 35,5%

3. Почати / прискорити розслідування випадків резонансної корупції – 32,4%

4. Почати переговори з Росією — 23,3%

5. Знизити зарплату вищим чиновникам — 18,4%

завантаження…

6. Почати переговори з ЄС / США по Донбасу і Криму – 16,4%

7. Почати переговори про вступ в НАТО — 2,8%

Джерело: опитування КМІС

В JP Morgan вважають, що склад команди, поданої Зеленським, швидше за все протягом найближчих місяців зміниться: «як і раніше недоступний план дій Зеленського і свою команду він висунув всього за два дні до виборів — в основному з технократів. У неї входить кілька колишніх міністрів-реформаторів, тому залишаються сподівання, що Зеленський буде надходити правильно. Хоча, наприклад, один з учасників команди закликав провести аудит Нацбанку України, на його підставі, змінити керівництво центрального банку. (мова про політичному раднику Разумкове — ред.) У сформованій команді, швидше за все, в найближчі шість-дев’ять місяців відбудуться зміни».

Президент Зеленський має повноваження призначати міністрів закордонних справ і оборони, генерального прокурора, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного банку України. Історично в Україні президент був впливовішими прем’єр-міністра, але для реалізації своєї порядку денного йому потрібно було сформувати більшість у парламенті. «Поки президент найвпливовіший політик в Україні, але відсутність підтримки з боку парламентської більшості ускладнить здатність Зеленського реалізувати свої плани. Крім того, не можна виключати, що сильний прем’єр-міністр з потужною підтримкою в парламенті може відхиляти ініціативи президента, — йдеться у звіті. — Якщо Зеленському не вистачить підтримки в парламенті для президентських ініціатив, то для виходу з глухого кута він має намір «звертатися до суспільства», щоб «сприяти» прийняття його ідей. Ця форма прямої демократії звучить привабливою, але це також досить ризиковано, особливо, якщо це стосується деяких реформ, пов’язаних з МВФ».

Тому Зеленський зацікавлений у дострокових парламентських виборах.

«Ми не думаємо, що дострокові вибори в Раду — ред.) зараз негативно позначаться на ринках, але їх вплив проявиться в середньостроковій перспективі. Прореформаторские сили, наприклад, Блок Вакарчука, тільки почали готувати свої стратегії до парламентських виборів, тому можуть не встигнути їх представити, а попередні вибори показують, що новий парламент буде більш упередженим до депутатів, яких підтримують олігархи, або нинішнім членам Верховної Ради України. Тим не менш, нам здається, що незалежно від наявності чи відсутності позачергових виборів, умови МВФ будуть на задньому плані. Принаймні, до формування нової коаліції і нового уряду», — говорять аналітики JP Morgan.

Передвиборчий Гройсман. Чому траншів МВФ в цьому році може не бути

Цей рік, ймовірно, буде відзначений зростанням популізму як з боку президента, так і політиків, які прагнуть виграти парламентські вибори. Президент, особливо новообраний, не грає головної ролі для виконання вимог МВФ. Більший вплив на виконання умов, включених в поточну програму Фонду, мають уряд і парламент. Аналітики JP Morgan відзначають, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман, вимагаючи знизити ціни на газ для населення, дав чітко зрозуміти, що він відходить від вимог МВФ. Також він оголосив, що буде брати участь парламентських виборах з власною партією.

«Ми не очікуємо траншів МВФ в цьому році з-за ймовірного популістського підходу, хоча раніше ми чекали один платіж в 2019-м. Програма МВФ (один транш у травні і один у листопаді) опинилася під загрозою, — вказується в звіті JP Morgan. — Уряд і Нафтогаз погодили зниження ціни на газ з 1 травня 2019 року замість 15-відсоткового підвищення, узгодженого з МВФ в грудні перед виплатою траншу. Враховуючи, що ціни на імпортний газ знизилися, то можна стверджувати, що зниження цін майже на 4% підтримує паритет імпорту і тому не є проблемою для угоди з МВФ. Адже вимога фонду швидше було визначено з точки зору світових цін і покриття витрат. Тим не менш, є дві проблеми. По-перше, це ще один приклад повернення до колишніх угод. По-друге, як показано на малюнку нижче, зростання цін на нафту з січня, ймовірно, призведе до зростання цін на природний газ». У відносинах з МВФ тема газу виникне знову.

Повертаючись до першої проблеми, у квітні 2017 року Україна погодилася підвищити ціни на газ приблизно на 40% з червня 2017-го, і отримала під цю обіцянку транш. Але зростання оптових цін на 26% відбулося тільки в листопаді 2018 року. Решта 15% були заплановані на травень 2019 року.

В JP Morgan вважають, що МВФ не має особливих підстав для того, щоб виплатити транш у травні, так як:

1. Україна не змогла повністю стримати обіцянку щодо цін на газ, і існує ризик того, що Україна вимагатиме подальших поступок на переговорах з-за передвиборних обіцянок Гройсмана і Зеленського;

2. Україні, ймовірно, доведеться запропонувати механізм, щоб врахувати майбутній ріст цін на газ. Ймовірно, що ціни на природний газ зростуть наприкінці цього року;

3. МВФ може втратити важелі впливу на представників органів української влади у разі поблажливого ставлення до них;

4. Україні необхідно виконати інші умови, які вже прострочені. Наприклад, закон про так званий спліті: поділі функцій національних фінансових регуляторів між Нацбанком України і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (крайній термін — березень 2019 року). Інший приклад: Державна фіскальна служба була розділена на два окремі юридичні особи, але управління ще не було змінено (крайній строк: квітень 2019 року). Також відзначимо, що рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення стало кроком назад у відносинах як з ЄС, так і з МВФ. Недавні судові рішення щодо Приватбанку навряд чи будуть стимулювати МВФ до швидкої виплати.

«Місія МВФ, швидше за все, відвідає Україну в травні, і вона, ймовірно, розповість про досягнутий прогрес. Але вона також висловить свою заклопотаність і попросить виконати контрольні показники структурних перетворень до подання запиту на виплату траншу правлінню фонду. Концентрація на парламентських виборах, швидше за все, буде означати, що український уряд і парламент не виконає умови МВФ в цьому році», — вважають аналітики.

Контекст: що станеться, якщо Україна не отримає транш МВФ

Як повідомляв НВ Бізнес, дефолтні свопи України досягли рекордних позначок напередодні виборів президента країни. Побоювання інвесторів пов’язані з тим, що як раз на 2019-2020 роки припадають рекордні виплати України за боргами. За даними Мінфіну, $13,5 млрд і $10,6 млрд відповідно.

У разі неотримання у травні 2019 року чергового траншу в $1,3 млрд, Україна також позбудеться макрофінансової допомоги ЄС в 0,5 млрд євро. Також неясність відносин України з МВФ призведе до девальвації національної валюти, оскільки нерезиденти можуть почати виводити свої інвестиції з облігацій внутрішньої держпозики, обсяг яких вже досяг майже $1,5 млрд.

Інвестиції: приплив спекулятивного капіталу

У той же час, аналітики JP Morgan відзначають, що в зв’язку з зростанням ризиків прибутковість інвестицій в Україну може зрости. Ралі, що почалося на початку року, приносячи інвесторам 11% прибутковості, зробило Україну найбільш привабливою серед країн з економікою, що розвивається. «Ми вважаємо, що в найближчій перспективі є істотний ризик того, що його (Зеленського – Ред.) безпосереднє увагу буде зосереджено на встановленні його лідерської позиції і задоволенні очікувань виборців, які йдуть врозріз виконання вимог МВФ. Зростаючі ризики повинні привести до більш високої премії за ризик, особливо після сильного ралі з початку року», — стверджують аналітики.