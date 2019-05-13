У Канаді обмежили мореплавство з-за вимираючих косаток

Влада Канади ввели обмеження руху суден у регіоні, де мешкають останні кілька десятків особин косаток. На узбережжі Британської Колумбії в Канаді кораблі повинні триматися на відстані 400 метрів від косаток.
Обмеження руху кораблів вступить в силу з червня 2019 року. Комерційні компанії, які виконують спостереження за косатками, тепер повинні будуть отримувати дозвіл на це і зможуть підходити до тварин не ближче, ніж на 200 метрів.
“Ми знаходимося на роздоріжжі. Вплив змін клімату і втрата мешканців, які пов’язані з активністю людини за останні кілька десятків років, призвели до деградації екосистеми як у Канаді, так і по всьому світу”, — каже міністр рибальства, океанів і берегової охорони Канади Джонатан Уілкінсон.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
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Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
Влада також просять вимикати локатори на суднах, коли вони не використовуються, і пересуватися повільно в кілометровій зоні від косаток.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біля узбережжя ОАЕ вперше за 10 років помічені косатки.
За матеріалами «Кореспондент»
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