У Канаді обмежили мореплавство з-за вимираючих косаток

Влада Канади ввели обмеження руху суден у регіоні, де мешкають останні кілька десятків особин косаток. На узбережжі Британської Колумбії в Канаді кораблі повинні триматися на відстані 400 метрів від косаток.

Обмеження руху кораблів вступить в силу з червня 2019 року. Комерційні компанії, які виконують спостереження за косатками, тепер повинні будуть отримувати дозвіл на це і зможуть підходити до тварин не ближче, ніж на 200 метрів.

“Ми знаходимося на роздоріжжі. Вплив змін клімату і втрата мешканців, які пов’язані з активністю людини за останні кілька десятків років, призвели до деградації екосистеми як у Канаді, так і по всьому світу”, — каже міністр рибальства, океанів і берегової охорони Канади Джонатан Уілкінсон.

Експрес-інформація по країні

Канада – держава в Північній Америці.

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Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

Влада також просять вимикати локатори на суднах, коли вони не використовуються, і пересуватися повільно в кілометровій зоні від косаток.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», біля узбережжя ОАЕ вперше за 10 років помічені косатки.

За матеріалами «Кореспондент»

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