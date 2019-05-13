Питання інавгурації Зеленського викликав скандал у колах Порошенко

Депутати розділилися в питанні дати інавгурації. Парубій пообіцяв, що Рада визначиться з датою до кінця тижня.

Засідання Погоджувальної ради Верховної Ради в понеділок, 13 травня почалося зі скандалу з-за питання інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Нардепи Савченко і Купрій, перебиваючи вступне слово спікера, вимагали негайно зайнятися визначенням дати.

Так, позафракційний нардеп Віталій Купрій перебив вступне слово спікера Андрія Парубія криками, що голова парламенту не займається тими питаннями. Його підтримала і нардеп Надія Савченко.

Після цього нардепи зірвалися на крик, після чого Парубій заявив, що вони своєю поведінкою дискредитують самого Зеленського.

Закінчився інцидент тим, що нардепа Купрія вивели із залу заседаниий Погоджувальної ради. Проте через кілька хвилин Купрій повернувся в зал і зайняв місце поруч з Надією Савченко.

У підсумку було вирішено, що парламент розгляне проекти постанов про інавгурації президента на поточному пленарному тижні (14-17 травня).

“Ми повинні розглянути постанову про призначення дати інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано 5 постанов. Одне з них відкликано сьогодні. І я вважаю, що це буде одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання ВРУ”, – сказав Парубій.

При цьому спікер не назвав конкретний день, коли Рада будуть розглянуті проекти постанов, і дату інавгурації, яку він підтримує.

У Народному фронті вже дали зрозуміти, що не буде голосувати за інавгурацію Зеленського 19 травня, повідомляє Країна.

“У день жалоби 19 травня ми повинні схилити голову у скорботі. …Володимир Зеленський повинен прийняти присягу в більш урочистій обстановці, в інший день”, – заявив голова фракції “Народний фронт” Максим Бурбак.

У свою чергу фракція БПП терміново збирає засідання, щоб визначитися, за яку ухвалу про дату інавгурації новообраного президента голосувати, заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

“На цьому тижні, я підтримую голову ВР, парламент визначить дату інавгурації новообраного президента України. Фракція БПП буде голосувати не за одну постанову. Одразу після відповідного рішення профільного комітету ми відразу збираємо фракцію і визначаємося, за що будемо голосувати”, – підкреслив голова фракції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з закликом на найближчому пленарному засіданні призначити дату його інавгурації на 19 травня.