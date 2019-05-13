Що заважає прибрати бар’єри для виходу білоруських підприємств на європейський ринок?

Вступ Білорусі до СОТ не допоможе вітчизняним підприємствам знизити мита при входженні на європейський ринок. Це може статися, якщо Білорусь стане членом Євросоюзу чи підпише угоду про асоційоване членство з ЄС. Ні один, ні другий варіант білоруська влада зараз не розглядають.

Білорусь межує з європейським ринком, і білоруські чиновники прекрасно знають, наскільки це вигідний ринок.

«Якщо у нас дебіторська заборгованість на Сході велика, то з країнами ЄС її практично немає. Так що якщо ми розвинемо і збільшимо наш експорт до ЄС хоча б на 20-30%, це будуть надійні поставки із забезпеченням країни валютою», — підкреслив директор Національного центру маркетингу Валерій Садохо в кулуарах семінару-конференції «Експорт в ЄС продукції концерну «Белнефтехим» в кінці квітня.

Близько половини білоруського експорту в Європу – продукція «нафтянки»

Уряд Білорусі кілька років тому розставило експортні пріоритети таким чином: потрібно позбутися монозалежності від одного ринку збуту і добитися рівного розподілу експорту між ЄС, ЄАЕС і третіми країнами.

Поки цю задачу розв’язати не виходить. Хоча, якщо виходити з даних статистики, рух у потрібному напрямку позначилося.

Згідно статистичними даними, білоруський експорт товарів в 2018 році виріс на 4,5 млрд. доларів до 33,7 млрд. доларів, що на 15,3% більше, ніж за 2017 рік. Найбільше він збільшився в країни ЄС — на 2,3 млрд. доларів. У той же час в країни ЄАЕС експорт зріс на 0,2 млрд. доларів, регіону «дальньої дуги» та інші країни — на 1,9 млрд. доларів. При цьому частка ЄАЕС в загальному обсязі експорту становила 41,2% (проти 46,7% в 2017 році), ЄС — 30,2% (26,8%), інших країн — 28,6% (26,5%).

Сальдо торгівлі з Євросоюзом покращився з 1,2 млрд. доларів у 2017 році до 3 млрд. доларів в 2018 році. Білоруський експорт в країни ЄС зріс на 29,9%, тоді як імпорт з ЄС — лише на 7,4%.

Однак приводу бити у фанфари немає. У минулому році білоруський експорт в ЄС зріс переважно за рахунок сировинних матеріалів – нафти, нафтопродуктів, калійних добрив і т. д. Змінилася цінова кон’юнктура в кращу для нас сторону, виросли і вартісні обсяги білоруського експорту.

Постійний представник Білорусі при ЄС Олександр Міхневич в ході семінару-конференції красномовно проілюстрував ситуацію з поставками білоруської продукції на європейський ринок. За його словами, зараз близько 45% білоруського експорту в ЄС — це нафта і продукти нафтопереробки. Ще 0,5 млрд. доларів – продукція підприємств нафтохімії. Це зовсім небагато, враховуючи, що імпорт ЄС з цих же позиціях становить близько 20 млрд. доларів в рік, а цю продукцію на європейський ринок постачають компанії країн далеко не першої десятки, а за своїм економічним потенціалом схожі з Білоруссю. А адже уряд націлює білоруські підприємства на збільшення експорту до ЄС продукції з глибоким ступенем переробки.

«Дуже хвилює нас, наприклад, ситуація з «Белшина», — по шинам у нас мінімально можливий експорт в ЄС», — зазначив А. Міхневич. Хоча зовні все виглядає начебто добре: за статистикою, експорт шин з Білорусі у вартісному вираженні становить 32 млн. євро. Але білоруських шин в ЄС поставлено всього на 6 млн. євро, поставки шин ще на 26 млн. євро – це реекспорт. Що, як зазначив посол, «теж дає нам копійку».

А ось базові шини, які найбільш затребувані в Європі, Білорусь на європейський ринок не постачає. «Чому, маючи величезне підприємство і прекрасний металокорд , який у нас купують зі свистом – тільки виставити прапорець, ми не продаємо його європейському ринку?» — поставив риторичне питання дипломат.

Допоможе СОТ?

Багато білоруські підприємства розраховують, що вступ країни у СОТ допоможе їм відкрити європейський ринок. Уряд поставив завдання до кінця 2019 року завершити переговори, а в 2020 році вступити до СОТ. Чергова Конференція СОТ на рівні міністрів пройде в Астані з 8 по 11 червня 2020 року — до цього часу, як очікується, завершаться переговори Білорусі щодо приєднання до СОТ.

Хоча Білорусь, як член Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) вже взяла на себе певні тарифні зобов’язання і веде торговельну діяльність за правилами, дуже близьким до СОТ. Тобто, Білорусь, не будучи де-юре членом СОТ, але будучи країною євразійського союзу, змушена працювати за правилами цієї організації, так як саме норми СОТ і покладені в основу законодавства ЄАЕС.

«Ми вже, умовно, в СОТ. При вступі в СОТ ми беремо, можна сказати, абсолютно дзеркальні умови з Росією – на 99% — тарифні зобов’язання», — зазначив В. Садохо.

За його словами, Білорусь по багатьом взяла на себе такі зобов’язання на догоду інтеграційних процесів. «Але особисто я вважаю, що ми пішли на певні жертви. Тому що ми захищаємо наш ринок від імпорту, наприклад, кольорових металів, яких у нас немає, деяких сировинних товарів – тому що в РФ вони є, а у нас немає. Є, наприклад, угода про авіацію. Ми не будуємо літаки, але РФ їх будує, тому ми пішли на такі жертви на догоду інтеграційних процесів і щоб потримати в даному випадку РФ», — зазначив В. Садохо в кулуарах семінару-конференції.

«Вступивши до СОТ, ми беремо на себе зобов’язання, згідно з яким тарифи будуть знижені і у нас, і у наших партнерів. По деяких товарах є перехідний період, коли тарифи будуть знижуватися протягом 5-7 років. Зате коли Білорусь стане членом СОТ, перед країною відкриється ринок країн ЄС», — зазначив В. Садохо.

Три умови зняття мит для Білорусі

У свою чергу А. Міхневич зазначив, що сам по собі факт вступу Білорусі до СОТ не означає, що ЄС зніме мита щодо білоруської продукції.

«Членство Білорусі в СОТ не сприятиме зняттю з нас мит. Тільки митний союз з державами або групою держав дає можливість обійти мита. Членство в СОТ такої можливості не дасть», — сказав посол.

За його словами, членство в СОТ дозволить уникнути дискримінаційних заходів щодо білоруської продукції, а також забезпечить країні вільний доступ до міжнародних схемами вирішення торговельних суперечок в СОТ є орган, який дозволяє торговельні суперечки. За словами А. Михневича, це — перша перевага членства в СОТ. Друге – «чисто інвестиційне», — членство в СОТ підвищить інвестиційну привабливість країни, оскільки для інвесторів це означає, «що ми іграм за зрозумілими для всіх правилами».

«У нас прийнято вважати, що білоруським підприємствам вийти на європейський ринок заважають мита. Ми часто отримуємо листи: от якби знизилися мита на нашу продукцію, ми б стали конкурентоспроможними на європейському ринку. Перестаньте писати такі відмовки. Знизитися мита можуть лише в одному випадку: якщо вони знизяться для всіх. А якщо це так, то наші конкуренти знову стануть більш конкурентними», — підкреслив постійний представник Білорусі при ЄС

Він пояснив, що в даний час відносини Білорусі з ЄС не є преференційними. І поки Білорусь не укладе з ЄС угоду про зону вільної торгівлі, мита будуть застосовуватися з обох сторін. І ті тарифи, які ЄС встановлює щодо Білорусі якої країни ЄАЕС, до Білорусі також будуть відповідним чином застосовуватися.

При цьому можливість піти від митних зборів при експорті білоруської продукції на європейський ринок є. Вони також зрозумілі. Для цього Білорусь повинна стати членом ЄС, або підписати з ЄС угоду про асоційоване членство – як, наприклад, Молдова, Україна, Грузія і т. д. завдяки чому ці країни отримали певні послаблення при експорті своєї продукції на європейський ринок.

«Поки в порядку денному Білорусі таке питання не стоїть», — сказав А. Міхневич.

Є ще один варіант, що дозволяє країні позбавитися від європейських мит: бути самою слаборозвиненою країною, які також володіють загальною системою преференцій. Але і цей варіант для Білорусі виключений.

Залишається одне — долати бар’єри

Таким чином, всі три варіанти, що передбачають для Білорусі суттєве полегшення торгового режиму з Євросоюзом, білоруська сторона вважає для себе неприйнятними.

У цій ситуації для білоруських підприємств, що бажають поставляти свою продукцію на європейський ринок, залишається єдиний спосіб — навчиться долати бар’єри

«Ємність європейського ринку величезна. Але ми займаємо на цьому ринку невелику нішу з-за високої конкуренції та з-за певних бар’єрів. Тому перемогти в конкуренції ми зможемо тільки підвищенням якості і ціною, а також у тому випадку, якщо навчимося долати бар’єри», — підкреслив А. Міхневич.

А для цього, за його словами, білоруським підприємствам треба бути присутнім на цих ринках — брати участь в торгових місіях, виїжджати на виставки, пройти сертифікацію і т. д. «тобто, треба поштовхатися, сто раз зустрітися і т. д., і після цього щось піде», — підкреслив А. Міхневич.

За його словами, сьогодні бар’єри на шляху виходу білоруських підприємств на ринок ЄС пов’язані з реєстрацією, отриманням сертифікату відповідності, правильним юридичним оформленням, проходженням необхідних контрольних процедур в Білорусі і т. д. «Це іноді тривала процедура. Вона займає багато часу і забирає багато грошей і в результаті багато складають руки. Ось це неправильно. Пройшовши один раз цю процедуру, підприємство стає досвідченим і відкриває для себе ринок. Все це можна зробити», — зазначив постпред.

Він порекомендував білоруським підприємствам думати про інших методів просування своєї продукції на європейський ринок логістичних схемах, варіанти оплати, брендування, пакетних постачання і т. д. «Просто треба думати, працювати і просувати свою продукцію», — заявив А. Міхневич.

Тетяна МАНЕНОК