Підліток взяв в заручники свій клас і вчителя в російській школі

Підліток взяв в заручники учнів власного класу та вчителі у школі №7 на вулиці Адоратского в Казані. Про це у понеділок, 13 травня, «Стрічці.ру»повідомило джерело в правоохоронних органах.

«17-річний школяр, озброєний кухонним ножем і пневматичним пістолетом, заблокував вихід з класу і не випускав звідти ні учнів, ні вчительку. Сигнал про подію надійшов о 11:15 — після третього уроку. Підлітка роззброїли, в даний час його везуть в поліцію. Мотиви школяра уточнюються», — сказав джерело.

29 квітня повідомлялося, що суд в Пермі засудив до семи років школяра, який влаштував разом з приятелем різанину в місцевій школі у січні 2018 року. 18 грудня 2018 року спільник школяра — колишній учень пермської школи — був засуджений на 9 років і 8 місяців у виховній колонії.

Вранці 15 січня 2018 року в Пермі двоє 16-річних підлітків прийшли в навчальний заклад з ножами. Вони накинулися на дітей і влаштували різню, в результаті якої постраждали 14 учнів і вчителька.

Після інциденту було порушено кримінальну справу. На слідстві підлітки не змогли пояснити причини нападу.