На Рівненщині в будинок депутата кинули гранату

У Рівненській області в селі Яцьковичі стався вибух в будинку депутата Березнівської районної ради. Близько 3.00 зловмисники через вікно кинули гранату в помешкання.

На місці інциденту поліція встановила, що 57-річний господар будинку працює в лісництві і є депутатом районної ради.

– Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім’я перебувала в Києві. Криміналісти з місця події вилучили уламки гранати, а також запал до неї з маркуванням, – повідомляють у поліції.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ.