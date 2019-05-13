Парубію подарували наручники: на погоджувальній раді виник конфлікт

На погоджувальній раді у Верховній Раді виник конфлікт між нардепами і спікером парламенту з-за питання про дату проведення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського.

Голова депутатського об’єднання «За майбутнє президента Зеленського» Віталій Купрій і позафракційний народний депутат Надія Савченко вимагали якомога швидше прийняти рішення про інавгурації Зеленського.

Спікер парламенту Андрій Парубій почав говорити про порядку денному тижні, але Купрій, що зареєстрував постанову про урочистому засіданні Ради, заявив, що «пан Парубій не тим питанням займається».

«Зараз український народ чекає питання інавгурації президента. Який паливно-енергетичний комплекс?», — сказав Купрій, перебивши спікера.

Біля депутата стояла Савченко, яка також почала наполягати на проведенні інавгурації 19 травня.

«Є спроби зірвати засідання Верховної Ради. Такі спроби робилися, але вони не увінчалися успіхом. Тому Верховна Рада працює і буде працювати ефективно», — заявив спікер.

Після цього Купрій поклав наручники на стіл спікера зі словами «в пам’ять на кілька днів».

Ні Савченко, ні Купрій засідання погоджувальної ради не покинули, а Парубій продовжив оголошувати питання, які планується розглянути протягом пленарного тижня.