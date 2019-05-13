Експерти назвали 100 кращих ресторанів України

П’ятий рік журнал «Новий час» публікує список 100 топових ресторанів України. У цьому році в рейтинг потрапили 47 ресторанів з Києва. Від Одеси 14 ресторанів, від Львова – 13. Також представлені ресторани Буковелю, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Луцька, Миколаєва, Полтави, Сум, Харкова, Херсона, Хмельницького, Чернігова, Чернівців, Яремче.

Список 2019 року поповнився 47 новими закладами.

Цей топ-100 не ранжируваний, тобто тут немає першого чи дев’яносто дев’ятого місця. Проте за кількістю голосів лідерами стали ресторани:

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

1.«Життя чудових людей»;

2. «Італійська редакція»;

3. «Шоті» і Vino e Cucine;

4. «Улюблений дядько», Lucky Restaurant Vinoteque, Fish&Pussycat, «Тавернетта»;

5. NAM;

Всі вони знаходяться в Києві, крім «Тавернетты» – це одеське заклад.

Ознайомитися з повним рейтингом і почитати короткі анотації до кожного закладу можна тут.

«Навколо Світу. Україна» писав про кращих курортах України.

За матеріалами «Новий час»

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