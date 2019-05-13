Експерти назвали 100 кращих ресторанів України

П’ятий рік журнал «Новий час» публікує список 100 топових ресторанів України. У цьому році в рейтинг потрапили 47 ресторанів з Києва. Від Одеси 14 ресторанів, від Львова – 13. Також представлені ресторани Буковелю, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська, Луцька, Миколаєва, Полтави, Сум, Харкова, Херсона, Хмельницького, Чернігова, Чернівців, Яремче.
Список 2019 року поповнився 47 новими закладами.
Цей топ-100 не ранжируваний, тобто тут немає першого чи дев’яносто дев’ятого місця. Проте за кількістю голосів лідерами стали ресторани:
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
1.«Життя чудових людей»;
2. «Італійська редакція»;
3. «Шоті» і Vino e Cucine;
4. «Улюблений дядько», Lucky Restaurant Vinoteque, Fish&Pussycat, «Тавернетта»;
5. NAM;
Всі вони знаходяться в Києві, крім «Тавернетты» – це одеське заклад.
Ознайомитися з повним рейтингом і почитати короткі анотації до кожного закладу можна тут.
«Навколо Світу. Україна» писав про кращих курортах України.
За матеріалами «Новий час»
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