«Всього за дві-три хвилини»: у Раді виступили з заявою про інавгурації Зеленського

У Профільному та Регламентному комітеті українського парламенту є готовність в оперативному режимі розглянути проекти постанов про інавгурації переможця президентської гонки Володимира Зеленського, і для цього знадобиться всього кілька хвилин.

Про це заявив заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту та організації роботи парламенту Олег Купрієнко.

«Хвилини дві-три на кожне постанову. Всі члени комітету з постановами ознайомлені, проекти рішень Регламентного комітету підготовлені, затримок не буде», – пояснив депутат.

За його словами, проекти повністю відповідають вимогам. Згідно з графіком засідань комітетів, проекти постанов будуть розглядатися 14 травня після 15:00.

Не секрет, що сам Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації в травні. Але проти цього виступають багато депутатів, вони вважають, що він повинен отримати свою посаду не раніше 1 червня. Крім того, в Раду подали проект постанови, що передбачає інавгурацію в два етапи: у травні у ВР і в червні на НСК «Олімпійський».