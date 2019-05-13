На цьому тижні Рада повинна назвати дату інавгурації Зеленського, але поки в планах цього питання немає

Завтра, 14 травня, розпочнеться черговий пленарний тиждень Верховної Ради на якій депутати повинні визначиться з датою інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Крім цього Рада має намір продовжувати реформувати парламент, розглянути питання паливно-енергетичного комплексу, місцевого самоврядування та інформатизації.

Також, очікується, що на цьому тижні Рада розблокує і підписання закону про державну мову.

У вівторок, 14 травня, депутати почнуть роботу з блоку питань паливно-енергетичного комплексу. В тому числі розглянуть два законопроекти про використання ядерної енергії та один — про поводження з радіоактивними відходами (друге читання).

Після цього треба розглянути об’ємний перелік питань про включення до порядку денного сесії. Зокрема, проект звернення до міжнародного співтовариства щодо засудження порушення прав корінних народів в Російській Федерації.

В тринадцятий раз на порядку денному — два варіанти законопроекту про заборону викладати пачки сигарет в магазинах. Після цього у плані роботи питання місцевого самоврядування, зокрема про призначення позачергових виборів сільських та селищних голів.

Парламент має намір розглянути в першому читанні три варіанти проектів про професійну освіту. Також в планах розглянути питання про остаточне встановлення кримінальної відповідальності за осквернення або руйнування могил українських військовослужбовців, загиблих під час бойових дій на Донбасі, а також штрафів за неправомірне носіння військової форми або нагороди.

В порядку денному є законопроект, спрямований на безперебійне постачання електроенергії місцевим комунальним підприємствам щодо передбачених тарифами (перше читання).

Якщо встигнуть, народні обранці спробують перейменувати ряд населених пунктів, зокрема, місто Переяслав-Хмельницький Київської області.

У середу, 15 травня, традиційний день ратифікацій, на практиці у нардепів вже давно не виходить продуктивно розглянути ратифікації в середу.

На цей раз в плані роботи — затвердження домовленостей з Австрією про взаємний доступ на ринки праці членів сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ; ратифікація змін до угод з Туреччиною і Великобританією про уникнення подвійного оподаткування.

Верховна Рада має намір запланувати кілька парламентських слухань та розглянути проекти постанов про рекомендації слухань, які вже пройшли.

В порядку денному є ряд проектів постанов про зміну і встановлення меж населених пунктів та внесення змін в адміністративно-територіальний устрій областей.

У другій половині дня депутати будуть працювати в комітетах, фракціях і групах.

У четвер, 16 травня, заплановано продовження реформування парламенту, зокрема розгляд у другому читанні законопроектів про скорочення кількості комітетів ВРУ та розподілу посад у комітетах за принципом д Ондта.

У першому читанні зможуть розглянути законопроект про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

На четвер перенесли ряд ратифікацій, зокрема про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва і розповсюдження фільмів Eurimages, а також затвердження угод з Аргентиною про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, видачі порушників, передачу засуджених осіб

Парламент планує приділити увагу питанням інформатизації, у тому числі законопроекту № 3549-1, який передбачає створення держрегулятора з повноваженнями встановлювати тарифи на мобільний та інтернет-зв’язок.

Також в плані роботи — проекти законів про радіочастотний ресурс, про публічних електронних реєстрах.

У зв’язку з прийняттям закону «Про електронні довірчих послуги» хочуть внести зміни у Податковий і Митний кодекси. В черговий раз планується розглянути ратифікацію угоди з США про відкриття інформації про рахунках американців в Україні (застосування закону Сполучених Штатів FATCA) та внести зміни в чинне законодавство у зв’язку з цим.

У першому читанні парламентарі мають намір розглянути законопроект, який дозволить громадянам подавати заяви про шлюб, розлучення і т. п. в електронному вигляді, а також скоротити терміни розгляду документів.

Також планують зробити крок до посилення відповідальності за керування авто в нетверезому стані.

У п’ятницю, 17 травня, традиційно відбудеться «Година запитань до уряду» і зачитають депутатські запити.