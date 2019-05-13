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“Воно 2”: Warner Bros. Pictures опублікувала трейлер фільму жахів

13.05.2019

Американська кінокомпанія Warner Bros. Pictures опублікувала перший трейлер фільму жахів “Воно 2”. Картина стане продовженням ремейка екранізації однойменного роману Стівена Кінга, що вийшов у 2017 році.

Дія другої частини фільму відбувається через багато років, коли члени Клубу невдах подорослішали. Герої будуть знову протистояти древньому злу в особі клоуна Пеннівайза.

Головні ролі в продовженні зіграють: Джессіка Честейн, Джеймс МакЕвой, Білл Хейдер, Енді Бін, Джеймс Ренсон, Ісайя Мустафа і Джей Раян. Шведський актор Білл Скарсгард знову зіграє роль клоуна Пеннівайза.

Прем’єра запланована на 5 вересня 2019 року.

Воно 2 – дивіться онлайн трейлер фільму:

 

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