Розпочато будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, активісти протестують

Сьогодні о 16:00 на Інституській пройде мітинг проти будівництва меморіалу Героїв Небесної сотні до остаточного завершення слідства щодо розстрілів майданівців.

У центрі Києві на вулиці Інституській у понеділок, 13 травня, розпочали підготовчі роботи зі спорудження Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє Тиждень.ua з посиланням на Укрінформ.

“Упродовж півроку проводилися слідчі експерименти. Тому тут були певні огородження. То вони (слідчі експерименти – ред.) мали завершитися в одні дати, потім відтягувалися ще на два місяці… Сьогодні ми зібралися для того, щоб повідомити, що в нижній частині проведені роботи. Це відкриває нам можливість починати підготовчі роботи та починати реалізацію спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні. Ще десь півроку тому я говорив про велике бажання до Дня Незалежності завершити. Очевидно, якщо ми сьогодні починаємо, то ставимо дати принаймні до 21 листопада, до Дня свободи”, – сказав міністр культури Євген Нищук.

Він також додав, що коли буде інформація про проведення слідчих експериментів в інших частинах Алеї, то роботи будуть переміщуватися вище.

“Але я хочу зі свого боку сказати: для мене є дивним, коли з якоїсь інституції чи якогось активіста лунають історії, що ми не допустимо тут щось плюндрувати… Якщо ще є якісь питання, ми можемо і кожного дня зустрічатися з цього приводу. Але згорнути увесь процес, який тривав понад три роки – і дозвільних історій, і бюджетних ситуацій, і всього іншого, – щоб просто залишити як було.. Час дуже жорстокий”, – наголосив міністр культури.

За словами першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті Аліни Шпак, на меморіалі Героям Небесної сотні обов’язково буде збережена пам’ять про кожного героя Небесної сотні, пам’ять про боротьбу за незалежність, про Майдан, про подвиг і безкорисність.

“Буде збережено ті елементи, які підлягають збереженню станом на сьогодні, – прострілені стовпи та ті фактори, які мають залишитися наочністю для поколінь”, – наголосила Шпак.

Генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності Ігор Пошивайло зазначив, що будівельні роботи мали початися ще наприкінці минулого року.

“З липня минулого року триває довга процедура… З січня місяця було проведено слідчих експериментів більше, ніж за попередні 5 років – 50 слідчих експериментів, це по травень. Ми маємо підтвердження від Генеральної прокуратури, що в нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, це та частина, яка на сьогодні огороджена будівельним парканом, проведено всі слідчі експерименти. І ми домовлялися: щойно будуть проведені всі слідчі експерименти, ми можемо розпочинати будівництво. І ми не можемо його не починати – в нас є свої фінансові зобов’язання. Держава виділила кошти, і цих коштів може не бути наступного року”, – сказав Пошивайло.

Він зазначив, що підготовчі роботи, які почалися сьогодні, це демонтаж бруківки на проїжджій частині, яка буде перекладена.

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Водночас на захід також прийшли активісти, які просили посадовців показати документи про завершення проведення слідчих експериментів у нижній частині вулиці.

“Є листи Генеральної прокуратури. ГПУ насправді не дає дозволи, є суд. Це ділянка, яка на підставі ГПУ була арештована. Потім арешт за відсутністю обставин був знятий. І саме тому ця ділянка зараз не є арештованою і ми не маємо жодних підстав зараз не розпочинати роботи”, – сказав Пошивайло.

Водночас за словами активістів, проведення робіт у нижній частині Алеї знищить докази у справі загиблого героя Небесної сотні Олександра Плеханова.

“Дозволи на будівництво надає не прокуратура. На даний момент немає підстав, які забороняють будівництво. І є інформація з Генпрокуратури про те, що в нижній частині слідчі дії завершені й можна розпочинати будівельні роботи… Слідчі експерименти на верхній частині продовжуються, про що свідчать, зокрема, спеціально встановлені місця, і буквально кожного дня особисто ходжу на роботу і бачу, як тривають слідчі експерименти зверху”, – вкотре наголосила Шпак.

Водночас Нищук зауважив, що “якщо щось треба додатково по Сашку чи будь-кому іншому, та нема питань: ми те місце виокремимо і не будемо чіпати….”.

“Листи щодо сприяння слідчим експериментам підписуються слідчими прокурорами, а останнім часом керівником Управління спецрозслідувань Сергієм Горбатюком. Інформацію про те, що в нижній частині завершені слідчі експерименти, підписано заступником генерального прокурора Анжелою Стрижевською”, – сказав Пошивайло, відповідаючи на запитання, ким саме підписані листи, які свідчать про завершення проведення слідчих експериментів у нижній частині Алеї.

Зважаючи на ситуацію, що виникла, Нищук у коментарі Укрінформу повідомив, що звернеться з цього приводу до Генеральної прокуратури, аби з’ясувати питання щодо ділянки, де проводився слідчий експеримент у справі Олександра Плеханова.

“Ми звернемося… В тій частині я би радив призупинити (роботи – ред.) принаймні до того часу, щоб прийшла ще раз прокуратура, професійні слідчі та сказали, що їм реально це треба чи не треба, і щоб мамі сказали про те. Бо це свята справа. Я не буду перечити мамі загиблого. Хай скажуть – нам достатньо. Бо вони ж їй теж не договорюють… Я розумію і її. Там, де нема питань, – процес запущено, але те місце для з’ясування мали б лишити”, – вважає Нищук.

Своєю чергою, сьогодні на 16:00 запланований мітинг проти будівництва меморіалу до остаточного завершення слідства.

“Не допустимо руйнування місця злочину і місця пам’яті! Збираємось сьогодні о 16.00 під мостом на Інститутській. Усі, хто має можливість, – приходьте. Тільки наша дія і наш спротив зможуть зупинити вандалізм і наругу”, – повідомили активісти ініціативи “Зберегти Інститутську” у Facebook.

Як повідомлялося, 21 січня у Києві розпочались підготовчі роботи зі спорудження меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, 20 лютого 2018 року було підбито підсумки і представлено переможця конкурсу проектів майбутнього Меморіалу Героїв Небесної Сотні. За словами голови конкурсної комісії Матіаса Зауербруха, проект-переможець розробили у Львові архітектори Ірина Волинець і Марія Поцик.

Джерело: Тиждень.ua