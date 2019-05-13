Посадовця столичного БТІ затримали на хабарі

У київському БТІ посадовця затримали на отриманні хабара, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

“Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУНП у м. Києві викрито посадову особу комунального підприємства Київської міської ради “Київське міське бюро технічної інвентаризації” на одержанні неправомірної вигоди від громадянина”, – йдеться у повідомленні.

Так, 13 травня посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання хабара в розмірі 2 000 доларів за вирішення питання про зняття арешту з майна громадянина та видачу відповідних документів.

На теперішній час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.