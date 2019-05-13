У київському метро затримали чоловіка з гранатами

Правоохоронці Київського метрополітену на станції “Вокзальна” затримали зловмисника, який намагався перевезти у підземці гранати.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Підозрілого чоловіка побачили у вестибюлі станції і запросили до кімнати поліції. Під час поверхового огляду виявили у його сумці дві гранати Ф-1 та три запали до них

“Боєприпаси вилучили та направили на експертне дослідження. Зловмисником виявився 21-річний уродженець Черкащини, який раніше не мав проблем із законом”, – розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

“Зараз правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі”, – підсумував Ніконов