У Борисполі затримали чоловіка, який вкрав 2,3 тисячі літрів авіаційного палива

В аеропорту “Бориспіль” затримали 48-річного місцевого жителя, який крав гас.

Зазначається, що чоловік переліз через паркан і проник на охоронювану територію складів аеропорту, де знаходилися ємності з пальним для літаків. Його виявили працівники охорони, які викликали наряд поліції.

“На місці події слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції знайшла і вилучила знаряддя злочину – насос, шланг, частково наповнені ємності з пальним і автомобіль “ГАЗ”, на якому приїхав зловмисник. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Він пояснив поліцейським, що скоїв злочин з метою наживи”, – повідомили в поліції.

Встановлено, що чоловік злив з резервуарів 2,3 тисячі літрів гасу.

Відкрито кримінальне провадження. Встановлюється сума завданого матеріального збитку. Триває слідство.