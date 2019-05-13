Клімкін заявив, що Київ готує «сюрпризи» у відповідь на роздачу паспортів РФ

Глава МЗС України Павло Клімкін анонсував «кілька сюрпризів» у відповідь на указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, де проходить зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС з нагоди 10-ї річниці Східного партнерства, передає «Європейська правда».

«Насправді буде декілька сюрпризів… Є ідеї, пов’язані з застосуванням практичних, технічних речей біометрії. Є ідеї, пов’язані з подальшою переписом (населення –ред.). Тобто дуже-дуже багато», — заявив Клімкін.

Він зазначив, що ці «сюрпризи» стануть відомі пізніше, але є ідеї, які не оприлюднюють у зв’язку з тим, що вони «будуть робитися на рівні спецслужб».

Також Він розповів, що на зустрічі глави МЗС говорили про необхідність пошуку консолідованого відповіді на дії Москви, оскільки вони є загрозою всьому Євросоюзу.