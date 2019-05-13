Михайло Подоляк: “Петро Олексійович має відмінний запасний варіант”

Розводящий)…Петро Олексійович, природно, має відмінний запасний варіант. І він точно має намір у підсумку отримати сатисфакцію.

Не через рік, звичайно. Вже восени. А вся його сьогоднішня активність, хоча і має в тому числі і деякий психіатричний аспект, тим не менш грає суто відволікаючу роль. Він як би створює ілюзію, що категорично не хоче йти і тому нас чекає страшна «битва» за повноваження для нового президента)…

Насправді він готується переформатувати систему внутрішньоелітних взаємин і трохи інакше розставити акценти впливу). Трохи спрощуючи… Зробити центром прийняття рішень оновлений парламент та Кабмін, на чолі якого він і повинен буде реинкарнироваться з колишніми «царськими повноваженнями».

Гра проста як дві ламані копійки… Відвернути увагу багатоповерховими pr-хайпи, зберегти різко конфронтаційний атмосферу в суспільстві, влаштувати кілька грандіозних падінь (явно позначений конфлікт між Єпіфаній і… Філаретом з ризиком відкликання Томосу – одне з таких падінь), втримати під контролем Прокуратури і частково СБУ. Влітку/восени провести потужну парламентську кампанію практично під тими ж розкольницькими гаслами і спробувати обдурити екзальтовану публіку трьома-чотирма різними колонами…

Перша: ребрендірованний БПП, куди Петро Олексійович цинічно скине своїх найбільш одіозних друзів та інших помічників (їх же не можна залишити неприкаянными). Візьме ця колона що/то чи не подолає навіть прохідний бар’єр – його це мало хвилює…

Друга: основна ставка буде зроблена на двоїстий ультрапатриотический союз Вакарчук/Порошенка і на масштабну накачування Західної України гучними, але фіктивними антиреваншистскими кричалками. Це насправді буде не складно, так як весь тамтешній патріотичний електорат до осені точно не вийде зі стану пропагандистської неадекватність…

Третя колона: група… Гройсмана та інших ошуканих юнаків з палаючими очима. Можливо, сюди ж трішки додадуть затятих «організаторів» з турчиновской частини НФ, щоб вирішити проблему виборчих штабів… Володимир Борисович, природно, дещо дистанціюється зараз від порошенківському фейкового ультрапатриотизма і намагається розповідати про себе як про государственнике)… Буде і кілька колон поменше. Типу «старих нових» Смешко…

Але головне зараз… не допустити «вбивства» мажоритарки, яка і тільки яка дозволить реально добрати багато «своїх» під майбутню коаліцію. Для цього, власне, зараз і шумить «братва Порошенко». Відволікаючи увагу… А от після того, як це все буде відпрацьовано сценарно, ПА тріумфально заходить в парламент і стає прем’єром з розширеними повноваженнями. І тоді «казковий хлопчик» Зеленський разом з Коломойським, самоназванным «другом Бога», ліниво роздає посади, починають радісно стрибати по… розпеченій сковорідці. Намагаючись наздогнати потяг, який раскочегаривает невтомний пан П…