Україна поставила жорсткий ультиматум Ради Європи

Україна може відмовитися від дотримання Мінських домовленостей у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб’ються зняття санкційного тиску з РФ в Раді Європи.

«Якщо ви підете на зняття санкційного тиску, як хочуть кілька країн, я в той же день вийду і скажу, що «Мінська» у нас тепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви», — заявив Він, додавши, що його європейські колеги-міністри вже обізнані про даної позиції.

Разом з тим Він підкреслив, що в України є всі підстави для такого кроку, незважаючи на те, що Мінські угоди і антиросійські санкції ніяк не пов’язані.

«Якщо зараз, після того, як Росія почала видавати паспорти жителям окупованій території Донбасу, ви підете на кроки назустріч Росії — тоді тотально руйнується взагалі вся логіка того, що ми досі робили», — підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, головним лобістом зняття санкційного тиску є Німеччина, яку підтримують французи і ряд інших держав.